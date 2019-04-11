羽球》「超級丹」落後時傷退不單純 下場遭觀眾噓聲伺候

新加坡公開賽首輪，林丹第一局都沒打完就退賽。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕35歲的中國好手「超級丹」林丹在睽違335天後，上週在馬來西亞公開賽，終於重新嚐到奪冠的滋味，昨他在新加坡公開賽首輪對決前丹麥球王安賽龍，在第一局打到13：20落後時，突然以腳傷為由退賽，讓球迷全傻眼，現場也噓聲四起。

林丹生涯和安賽龍共7次交手，取得3勝4敗的對戰成績，而兩人上次交手已是在2017世錦賽決賽，當時林丹直落二不敵安賽龍，屈居亞軍。

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第一局剛開始林丹就打得相當強勢，趁對手安賽龍開局還沒進入狀態，拉出6：0的攻勢，這時安賽龍也回穩急起直追，兩人激戰到13平時，林丹卻連丟7分，讓對手以20：13搶下局點，此時林丹突然走向主審示意要退賽，讓安賽龍直接晉級。

前丹麥球王安賽龍直接晉級次輪。（資料照，法新社）

林丹最後雖是以腳踝扭傷為由棄賽，不過從現場流出的影片中卻可以看到林丹疑似是因為對裁判最後一球的判罰不滿，才決定退賽，當他跟對手、主審握手後，就自己走了下場，醫療團隊似乎也沒有上前關切，林丹下場時，現場也傳來球迷噓聲，表達對他的不滿。

賽後林丹在接受新加坡媒體《每日新聞》訪問時表示，連兩週都有比賽，讓自己耗費了不少體力，因為奧運積分期即將開始，才不得以做出退賽決定。

「最近兩場比賽上場前都要做很多治療，而羽球亞錦賽開始後，接著就是紐西蘭公開賽，也是1020年東京奧運會積分賽首站，」林丹說道，「在關鍵時刻我不想讓自己的身體有什麼的閃失，不想冒這樣的風險。」

退賽提早結束新加坡之旅後，這也是林丹今年第三次在首輪出局，而林丹下一站會參加4月底舉辦的亞錦賽，將在自家主場武漢出賽。

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