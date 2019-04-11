歐冠》C羅頭錘破門 祖文特斯踢和阿賈克斯

C羅精彩的頭錘破門幫助祖文拿下一顆寶貴的客場進球。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕歐冠8強首回合賽事，義甲「老婦人」祖文特斯作客阿姆斯特丹阿賈克斯的主場，祖文特斯靠著C羅（Cristiano Ronaldo）的進球，阿賈克斯則靠著內雷斯（David Neres）追回1球，終場兩隊戰成1：1平手。

上半場比賽第45分鐘，祖文的坎塞羅（João Cancelo）將球輕輕挑進禁區內，無人看防的C羅直接頭頂破門，幫助祖文在上半場終了前首開紀錄，半場祖文以1：0領先主隊阿賈克斯。

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下半場剛開賽的不過30秒，阿賈克斯的邊鋒內雷斯在右路中線附近斷球成功後盤球一路向禁區前進，禁區內從右路內切後直接起腳射門得手，替阿賈克斯追平比數1：1，之後兩隊皆未能改寫比數，最終阿賈克斯在主場以1：1逼和強敵祖文特斯。

內雷斯的射門得分幫助阿賈克斯扳平比數。（美聯社）

阿賈克斯歐冠16強賽事首回合主場1：2不敵皇家馬德里，次回合作客反到大爆冷門4：1大勝逆轉晉級8強，上演小蝦米扳倒大鯨魚的戲碼。阿賈克斯目前在荷甲聯賽積分71分排名首位，隊史共拿過荷甲最多的33座冠軍。

本場比賽阿賈克斯握有60.8%的控球時間，祖文特斯則是39.2%，阿賈克斯攻勢猛烈全場19次射門6次射正，祖文則是整場7次射門僅1次射正就取得1顆進球，阿賈克斯全場607次傳球和85.2%的傳球成功率，祖文特斯則為381次傳球和76.1%的傳球成功率，阿賈克斯全場吞下4張黃牌，祖文特斯則只有1張。

阿賈克斯於主場踢和祖文特斯，下一輪賽事作客出戰能否搶勝晉級4強，續寫黑馬傳奇將為眾人所期待著。（歐新社）

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