日職》和王柏融太麻吉！這幕讓日球迷直呼「太可愛」

〔體育中心／綜合報導〕「台灣大王」王柏融昨敲勝利打點，率領火腿中止3連不勝，比賽結束時鏡頭拍到一幕有趣畫面，昨擔任先發的洋投羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）開心地幫大王按摩肩膀，在網路引起討論。

王柏融和羅德里奎茲不僅是隊友，先前有日本媒體報導，羅德里奎茲在春訓練習時都會跟王柏融打招呼，幫助他適應環境，兩人甚至還在沒有翻譯的情況下，一起去吃中華料理。有趣的是，羅德里奎茲看了王建民的紀錄片《後勁》後，都會開玩笑叫大王「王建民」。

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羅德里奎茲昨擔任先發投手，先發6局僅掉2分，雖然無緣勝投，比賽結束後，鏡頭拍到他幫王柏融按摩肩膀，有球迷笑說，「兩個人太可愛了！」

ロドリゲス投手 & 王柏融選手

み揉み pic.twitter.com/K7qpcg8mOd — Fighters☆SPIRITS （@hnhfspi） 2019年4月10日

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