羽球》「戴資穎天敵」泰國一姐首輪過關 最快4強再遇小戴

泰國一姐依瑟儂首輪過關。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕超級500系列新加坡羽球公開賽昨天正式開打，名列大會第5種子的泰國一姊依瑟儂（Ratchanok Intanon），以21：15、21：16解決印印尼20歲新星Fitriani FITRIANI，同在籤表上半部的她，最快4強就有可能與台灣世界球后戴資穎再次上演「頂尖對決」。

依瑟儂首輪遇上世界排名30歲的Fitriani，首局開打兩人就不相上下，依瑟儂打到9：8時連拿3分好不容易才稍微拉開差距，不過Fitriani馬上直起擊追又將分數扳平，兩人戰到15平時，依瑟儂連拿3分奠定領先優勢，辛苦以21：18搶下第一局。

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次局依瑟儂找回節奏，開局就是一波3：0攻勢，打到10：8時又連拿5分，甩開印尼新星糾纏，一路領先到最後，最終就以21：14擊敗對手，直落二擊敗印尼新星，豪取生涯對戰5連勝。

世界排名第8依瑟儂生涯對戰小戴取得13勝11敗優勢，是現今國際羽壇少數能在對戰壓制球后的女將，不過兩人最近一次交鋒就在上週剛落幕的馬來西亞公開賽，而小戴當時開啟無敵狀態，以21：19、21：13擊敗宿敵晉級4強，也順利保住世界球后寶座。

而戴資穎、依瑟儂若能各自取勝、過關斬將殺進4強，兩人後天就能再次上演天才少女間的「頂尖對決」。

戴資穎上週直落二擊敗依瑟儂晉級。（美聯社）

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