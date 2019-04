MLB》陳偉殷後援核爆 慘遭美資深記者一句話調侃

〔體育中心/綜合報導〕台灣投手陳偉殷昨投2局狂掉10分,寫馬林魚隊史中繼掉最多分紀錄,近日淪為邁阿密媒體間的調侃對象,還有媒體撰文認為,「馬林魚必須要對陳偉殷做出決斷。」

陳偉殷昨天中繼大爆炸新聞延燒,攻佔日本和美國邁阿密版面。向來酸人不手軟的美國體育記者也在社群網站大開玩笑。NBA熱火隊隨隊記者里察森(Shandel Richardson)詢問,「魏德(Dwyane Wade)退休後,誰是佛羅里達洲體育的看板?」

邁阿密新聞台「WPLG」體育總監曼索(Will Manso)率先回答「陳偉殷」,隨後擁有27年資歷的《邁阿密先驅報》資深記者傑克森(Barry Jackson)也回應里察森問題說「陳偉殷」,結果被曼索留言回應說道,「不要抄我!」

就連主跑美式足球的《The Athletic》記者里察斯(George Richards)也調侃,「要不然讓他回金鶯隊好了,換來戴維斯(Chris Davis)怎麼樣?」

雖然有美國球迷回應他們,「這玩笑並不好笑。」但邁阿密當地有不少媒體檢討陳偉殷問題,「marlin maniac」部落客李文(David Levin)就認為,陳偉殷不僅傷害投手戰力,還佔了年輕有望球員的位置,直指馬林魚必須要對陳偉殷做出決斷。

