MLB》陳偉殷後援核爆 慘遭美資深記者一句話調侃

2019/04/11 11:09

〔體育中心／綜合報導〕台灣投手陳偉殷昨投2局狂掉10分，寫馬林魚隊史中繼掉最多分紀錄，近日淪為邁阿密媒體間的調侃對象，還有媒體撰文認為，「馬林魚必須要對陳偉殷做出決斷。」

陳偉殷昨天中繼大爆炸新聞延燒，攻佔日本和美國邁阿密版面。向來酸人不手軟的美國體育記者也在社群網站大開玩笑。NBA熱火隊隨隊記者里察森（Shandel Richardson）詢問，「魏德（Dwyane Wade）退休後，誰是佛羅里達洲體育的看板？」

邁阿密新聞台「WPLG」體育總監曼索（Will Manso）率先回答「陳偉殷」，隨後擁有27年資歷的《邁阿密先驅報》資深記者傑克森（Barry Jackson）也回應里察森問題說「陳偉殷」，結果被曼索留言回應說道，「不要抄我！」

就連主跑美式足球的《The Athletic》記者里察斯（George Richards）也調侃，「要不然讓他回金鶯隊好了，換來戴維斯（Chris Davis）怎麼樣？」

雖然有美國球迷回應他們，「這玩笑並不好笑。」但邁阿密當地有不少媒體檢討陳偉殷問題，「marlin maniac」部落客李文（David Levin）就認為，陳偉殷不僅傷害投手戰力，還佔了年輕有望球員的位置，直指馬林魚必須要對陳偉殷做出決斷。

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