羽球》戴資穎締大馬賽3連霸 BWF特製影片致敬（影音）

戴資穎在大馬賽完成3連霸，成為賽史近13年來的第一人。（BadmintonPhoto提供）

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎日前在大馬賽完成三連霸，成為自中國女將張寧2006年之後再度有人達成這樣的壯舉，BWF官方也特地製作影片向小戴致敬。

戴資穎在2013年首度奪下大馬賽冠軍，以18歲之姿封后，2017和2018年先後擊敗西班牙名將瑪琳和中國女將何冰嬌完成連霸，今年力克強敵日本好手山口茜，成為賽史13年首位於女單締造3連霸的名將，四冠也是生涯大賽單站最佳。

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世界羽球總會也特地製作影片向小戴致敬，並盛讚她在大馬賽完成「帽子戲法」，更點出這是她今年首冠，也是本季第二度打進決賽，也順利在大馬賽完成三連霸，成功守住球后寶座。

戴資穎臉書也分享這段影片，小編也稱戴資穎打完大馬賽後剛好湊足「五燈獎」，「1個燈」是指小戴奪下今年首冠，「2個燈」是小戴繼全英公開賽後又打進決賽，「3個燈」是戴資穎締造大馬賽三連霸，「4個燈」是戴資穎在大馬公開賽共累積四冠，而第「5個燈」是戴資穎在今年大馬公開賽出賽5場，1局未失拿下5連勝順利封后。

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