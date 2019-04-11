NBA》一眉哥鬆口可能留鵜鶘 不後悔在季中喊「賣我」

鵜鶘招牌球星A.戴維斯。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘看板球星「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）本季拋出「賣我」震憾彈，不過沒能成功被交易。而今在鵜鶘季末記者會上，一眉哥再次強調不後悔季中提出交易請求，但也鬆口表示下季仍有機會留在鵜鶘效力。

戴維斯季中突然拋出「賣我」震撼彈後，讓球隊女老闆Gayle Benson和高層都相當不滿，還間接導致擔任鵜鶘9年總管的丹普斯（Dell Demps）遭解雇，與球團關係一度降到最冰點。

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擔任鵜鶘9年總管的丹普斯季中遭球團解雇。（資料照，美聯社）

「我還有一年的合約要走，」戴維斯在受訪時說道，「所以顯然我還是有機會繼續留下來打球，我沒有跟這裡的任何人交惡，明年我仍有可能繼續在這裡，也不會因此生氣不滿。」

戴維斯承認，儘管他最後沒有被交易出去，剩餘賽事也沒被冷度仍可上場，但他認為球隊士氣多少還是受到了影響，不過戴維斯對自己選擇在季中提出自請交易的決定仍不後悔。

談到自己在紐澳良的下一步，戴維斯則表示必須先等待鵜鶘球團選出新的總經理才會再來作打算，「我們就等這看看會發生什麼是吧！看鵜鶘最後讓誰來接總管，在鵜鶘的感覺很棒，我也很喜歡在這裡打球不過未來怎麼走，等到新總管人選出爐再說吧！」

而之前在交易截止日前為了搶下戴維斯的湖人隊，不惜端出陣中多位年輕主力，最後不但鎩羽而歸，也造成球隊軍心渙散，昨在例行賽最後一戰前，籃球事務總裁魔術強森（Magic Johnson）也公開自請離職，被問到對此事的看法時，戴維斯則表示，「我不知道那裡（湖人）發生了什麼事，不過就算魔術強生離開，湖人仍是一支偉大的球隊。」

湖人總裁魔術強森昨自請離職。（資料照，法新社）

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