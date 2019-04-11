NBA》活塞大勝尼克 睽違10年再度晉級季後賽

R.傑克森本場攻下21分，幫助活塞大勝尼克拿下東部最後一張季後賽門票。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕例行賽最後一場，還在為最後一張季後賽門票拚鬥的活塞作客聯盟爐主尼克主場，活塞靠著肯納德（Luke Kennard）、R.傑克森（Reggie Jackson）和卓蒙德（Andre Drummond）3人得分超過20分，終場活塞以115：89大勝尼克奪得關鍵一勝，拿下自2008─2009賽季以來首次的季後賽門票。

活塞R.傑克森及卓蒙德第一節就火力全開，分別攻下14分及10分，活塞首節取得36：22的14分領先，尼克次節表現還是沒能起色，一度落後活塞27分，半場結束活塞以65：41取得24分領先。

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為了拚進季後賽的活塞第3節依舊沒有鬆懈，單節27：18的攻勢持續打得尼克暈頭轉向，以92：59大幅度領先結束前3節比賽，也使第4節比賽早已成為垃圾時間，活塞的卓蒙德及R.傑克森莫傑也未再上場，最終活塞以115：89輕取尼克拿下2連勝及季後賽門票，尼克則以聯盟爐主的位置結束這賽季。

卓蒙德攻下20分並狂抓18籃板。（美聯社）

活塞本場3分球命中率高達42.4%，比賽剩下4分31秒時活塞一度領先40分為本場比賽最大分差，活塞這一勝也是對戰尼克的7連勝。

活塞板凳出發的肯納德拿下全場最高的27分，R.傑克森攻下21分並送出7助攻，中鋒卓蒙德斬獲20分，另外還狂抓18籃板，艾靈頓（Wayne Ellington）射進4顆3分球攻得12分葛瑞芬（Blake Griffin）因傷缺席本場比賽。

尼克的簡金斯（John Jenkins）拿下全隊最高的16分，K.艾倫（Kadeem Allen）貢獻13分外加8助攻5籃板，活塞舊將艾倫森（Henry Ellenson）面對老東家攻下12分外帶2阻攻。

總教練費茲戴爾本季執教尼克戰績相當慘淡。（美聯社）

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