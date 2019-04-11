NBA》香蕉船兄弟現身給驚喜 魏德生涯最終戰飆大三元

魏德賽後與好友詹姆斯、保羅和安東尼合照。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火37歲老將魏德（Dwyane Wade）今天迎來生涯最終戰，「香蕉船好兄弟」保羅（Chris Paul）、安東尼（Carmelo Anthony）和詹姆斯（LeBron James）也到場觀戰，閃電俠面對籃網，繳出25分、11籃板和10助攻，以本季首次也是最後一次的大三元，寫下完美的句點，告別16年球員生涯。

魏德昨天在主場最終戰飆出30分，今天作客挑戰籃網，將是他生涯最後一戰，許多好朋友也到場觀賽，包括交情甚篤的保羅、安東尼和詹姆斯，一同見證好友的最後一舞，三人在賽前也向魏德擁抱致意。

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魏德在生涯最終戰完成最後一次的大三元。（歐新社）

魏德在封關戰先發理所當然，但熱火也送上小驚喜把老戰友哈斯倫（Udonis Haslem）也放上先發，兩人曾聯手拿下2006、2012、2013年3座年度總冠軍，也同時要在本季結束後高掛球鞋，兩人此役也繳出好表現，魏德繳出25分、11籃板和10助攻的大三元演出，哈斯倫則有12、11籃板的雙十數據，熱火終場以94：113輸球，籃網以42勝40敗位居東部老六，季後賽將對上第三名的七六人。

魏德賽後也再與保羅、安東尼和詹姆斯擁抱寒暄，他賽前並不知道好友會到場看他比賽，所以見到他們時有點吃驚。

「香蕉船好兄弟」保羅、安東尼和詹姆斯到場觀戰。（今日美國）

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