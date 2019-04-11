MLB》昨役爬牆跌得狗吃屎 歐蘇納再上演一壘離譜出局

歐蘇納。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀明星外野手歐蘇納（Marcell Ozuna）昨天上演爬牆守備卻摔得狗吃屎的窘況，今天在跑壘上再度出現嚴重瑕疵，敲安後卻被對手刺殺在一壘，FOX主播馬卡佛（Tim McCarver）見狀痛斥：「太荒謬了！」

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歐蘇納今天面對道奇時，在第4局下一壘有人時敲出右外野安打，連續兩打席敲出安打，不過他繞過一壘後，一直盯著球看，沒有注意自己離壘過遠，遭到道奇右外野手 維杜戈（Alex Verdugo）阻殺出局，所幸這個小瑕疵並未影響球隊的勝利，佛勒（Dexter Fowler）敲安打回第2分，歐蘇納也上演道歉野球，8局下敲出2分砲，單場4支3，只差一支三壘安打就能締造完全打擊，紅雀終場靠著莫里納（Yadier Molina）和歐蘇納開轟加持下，終場以7：2贏球，繳出6局8K失1分優質先發的佛雷爾提（Jack Flaherty）收下本季首勝，道奇日籍投手前田健太先發5.1局失５分，吞下本季首敗。

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FOX主播馬卡佛（Tim McCarver）對於歐蘇納離譜的跑壘相當不能認同，他表示，這真的只是不小心嗎？右外野手離他將近有50英呎遠，這樣還能被阻殺出局，這實在是太荒謬了。

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