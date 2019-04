NBA》傳奇謝幕！諾佬繳雙十 告別戰劃完美句點（影音）

傳奇謝幕!諾威斯基最終戰繳雙十,為自己21年職業生涯劃下句點。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠傳奇球星諾威斯基(Dirk Nowitzki)昨證實將在本季結束後高掛球鞋,而今他作客聖城進行生涯最後一役,昔日宿敵馬刺也「高規格」禮遇,特別製作影片向他致敬,雖然獨行俠最終以94:105輸球,不過諾威斯基再繳20分10籃板,為自己最後一役劃下完美句點。

40歲的諾威斯基在獨行俠無私奉獻21個球季,寫下史無前例的紀錄;此外,他14度入選明星賽,2007年拿下MVP頭銜,2011年領軍奪下隊史首冠,獲得總決賽最有價值球員的殊榮。

請繼續往下閱讀...

昨諾威斯基在對太陽上場33分鐘,拿下本季新高30分、8籃板,助隊以120:109獲勝,今天作客出戰馬刺,也是他生涯最後一戰,馬刺賽前也特別播放一段1分19秒的致敬影片,回顧他21年的傳奇生涯,讓諾威斯基感動落下男兒淚。

馬刺播放的致敬影片諾威斯基感動落淚。(法新社)



此役諾威斯基先發出賽,首節開打就拿下4分,不過上半場他外線手感冷4投全盡末,直到易籃後終於找回好手感,並在獨行俠隊友們連續「助攻」下,第三節不到3分鐘就獨拿8分。

最末節他靠著兩次跳投命中後,今天得分也來到18分,距離比賽最後49秒,馬刺尤班克斯(Drew Eubanks)在弧頂防守諾威斯基持球,沒想到波總在旁邊拚命揮手,似乎是在叫尤班克斯退防讓諾威斯基出手,而諾威斯基最後漂亮命中最後一球,也在最後一役繳出20分10籃板,締造自己第411次單場「雙十」紀錄。

41.21.1 @swish41 goes for 20 PTS & 10 REB in his final career game! #Dirk #MFFL pic.twitter.com/93jvVMz29C