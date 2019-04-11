NBA》傳奇謝幕！諾佬繳雙十 告別戰劃完美句點（影音）

傳奇謝幕！諾威斯基最終戰繳雙十，為自己21年職業生涯劃下句點。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）昨證實將在本季結束後高掛球鞋，而今他作客聖城進行生涯最後一役，昔日宿敵馬刺也「高規格」禮遇，特別製作影片向他致敬，雖然獨行俠最終以94：105輸球，不過諾威斯基再繳20分10籃板，為自己最後一役劃下完美句點。

40歲的諾威斯基在獨行俠無私奉獻21個球季，寫下史無前例的紀錄；此外，他14度入選明星賽，2007年拿下MVP頭銜，2011年領軍奪下隊史首冠，獲得總決賽最有價值球員的殊榮。

請繼續往下閱讀...

昨諾威斯基在對太陽上場33分鐘，拿下本季新高30分、8籃板，助隊以120：109獲勝，今天作客出戰馬刺，也是他生涯最後一戰，馬刺賽前也特別播放一段1分19秒的致敬影片，回顧他21年的傳奇生涯，讓諾威斯基感動落下男兒淚。

馬刺播放的致敬影片諾威斯基感動落淚。（法新社）



此役諾威斯基先發出賽，首節開打就拿下4分，不過上半場他外線手感冷4投全盡末，直到易籃後終於找回好手感，並在獨行俠隊友們連續「助攻」下，第三節不到3分鐘就獨拿8分。

最末節他靠著兩次跳投命中後，今天得分也來到18分，距離比賽最後49秒，馬刺尤班克斯（Drew Eubanks）在弧頂防守諾威斯基持球，沒想到波總在旁邊拚命揮手，似乎是在叫尤班克斯退防讓諾威斯基出手，而諾威斯基最後漂亮命中最後一球，也在最後一役繳出20分10籃板，締造自己第411次單場「雙十」紀錄。

諾威斯基賽後諾威斯基與波總相擁，隨後也一一向隊友、工作人員致敬擁抱，而全場球迷不分主客都高喊著「MVP」，簡直讓AT&T中心都變成了獨行俠主場。

諾威斯基賽後深情擁抱馬刺波總。（今日美國）

而馬刺此役靠著艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）轟下全場最高34分領軍下，把握「關門戰」機會，以105：94收下勝利，排名也躍上西部第7，也避開在首輪就要碰上衛冕軍勇士的窘境。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/