MiLB》江少慶5.2局掉6分吞首敗 張育成敲安守備卻2失誤

江少慶。（資料照，取自推特Indians Prospective）

〔體育中心／綜合報導〕效力印地安人3A的江少慶，今天對上紅人3A，主投5.2局被敲8安，還發生失誤，失6分4責失，吞下本季首敗；另一名台灣小將張育成今出賽敲出1安，終止連3場沒安打低迷，不過卻出現兩次守備失誤，最終印地安人就以0：8遭對手完封。

江少慶在首局就出現亂流，先被開路先鋒Sherman Johnson擊出安打，下一棒打者敲出投手前反彈球，結果江少慶竟發生失誤，接著卻連續被敲3安先失2分，好不容易用三振抓下第一個出局數，但游擊手張育成在處理Blake Trahan擊出的滾地球卻也發生失誤，讓跑者回來得分，江少慶在第一局打完就先失掉3分。

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渡過第1局的亂流，江少慶2上稍微回穩僅出現1保送，不過3上卻被敲出3支二壘安打，又失2分；第4局又被Josh VanMeter轟出一發陽春砲；5局終於讓對手3上3下，不過6下在2出局後就被換下場休息。

而投打都失常的印地安人3A，最終以0：8遭紅人3A完封，江少慶今天主投5.2局，被敲出8支安打，失掉6分4責失，投出1次保送、5次三振，吞下敗投，防禦率為5.56。同場出賽的張育成，先發打第5棒、守二壘，前兩個打席還是靜悄悄，直到7下才敲出安打，終結連3戰沒敲安，總計4打數敲1支安打，吞1次三振，發生2次守備失誤，打擊率僅0.136。

張育成。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

此外，效力印地安人2A的朱立人，今天擔任先發捕手，3打數敲出2安打，還敲回2分打點，另有1次三振1次保送，首安終於出爐也終結了開季低迷的手感；而在遊騎兵2A打拚的黃暐傑，今先發3局被敲2安包含一發陽春砲掉1分，另送出3K，球隊最後以10：5擊敗對手，而他則是無關勝敗。

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