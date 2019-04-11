歐冠》南韓天王進球 助熱刺8強首戰勝曼城

孫興慜本場攻下一球，幫助熱刺以1：0擊敗曼城。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕歐冠盃8強首輪賽事，熱刺於主場迎戰曼徹斯特城，熱刺靠著南韓前鋒孫興慜的進球演出，終場以1：0擊敗豪門曼城，曼城下週將要回到自家主場迎戰熱刺。

比賽第12分鐘，熱刺的羅斯（Danny Rose）在禁區發生手球違例，送給曼城1顆12碼罰球機會，但是法國門神洛里斯（Hugo Lloris）將阿根廷明星前鋒阿奎羅（Sergio Agüero）的點球給撲出，未讓曼城先馳得點，兩隊即以0：0結束半場。

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熱刺門將洛里斯上半場擋下1球12碼罰球。（資料照，法新社）

下半場第78分鐘，熱刺的艾瑞克森（Christian Eriksen）於中路將球側分至右路的孫興慜，孫興慜第一時間沒有把球停穩，但在調整過後起腳得手，幫助熱刺首開紀錄，兩隊後來皆都無法進帳分數，最終比數就是熱刺1：0擊敗同是來自英超的老大哥曼城。

這場失利讓曼城終止各項賽事的14連勝，目前在英超少賽1場的情況下排名第2，熱刺則也是少賽1場的情況下，排名英超第4。

曼城本場握有58.6%的控球時間，熱刺則有41.4%，熱刺全場13次射門包括4次射正，曼城則有10次射門2次射正，曼城全場551次傳球和86.8%的傳球成功率，熱刺有390次傳球及77.7%的傳球成功率。

阿奎羅12碼罰球被撲出。（資料照，法新社）

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