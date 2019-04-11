羽球》才打14分鐘退賽引熱議 林丹賽後這麼說...

林丹疑是因為不滿主審判決退賽。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級500賽新加坡公開賽結昨結束首輪的比賽，甫在大馬賽奪冠的中國名將「超級丹」林丹首輪交手前丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen），僅打了14分鍾就宣布因傷退賽，不過賽後卻傳疑是因不滿裁判誤判才負氣退賽，掀起外界一陣熱議。

在睽違335天後，林丹上週終於在大馬公開賽奪冠，本週他背靠背出戰新加坡賽，首輪就碰上丹麥名將安賽然，原開局還領先的他，接下來卻被對手連得9分，而戰至13：20時，林丹卻突然向主審表示自己腳部不適退賽，讓安賽龍直接晉級。

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林丹最後雖是以腳踝扭傷為由棄賽，不過卻有現場觀，對新加坡媒體指出，林丹是因為兩次被誤判，不滿裁判的判定才會直接退賽。賽後當被問到否對場上主審判決有意見時，林丹僅平淡說：「我不想每次談到自己的比賽，都和主審扯上關係。我只是覺得，像這樣級別的比賽，應該被安排在1號場地吧。」

外媒推測林丹會這麼回應，是因為昨與安賽龍的比賽被排在無法用鷹眼挑戰的4號場地，球是否出界都僅能由主審來認定。

而面對林丹突然的退賽，安賽龍賽後表示這場「非常奇怪」的比賽，他認為如果林丹是因為受傷退賽，自己會祝福他早日康復，但如果是林丹是因為別的原因退賽，他會覺得對這次比賽感到非常遺憾。

「如果林丹不是因為受傷，而是因為對於主審的判決不滿才退賽，那我覺得一定是哪裡出了錯，這種情況根本不該發生。」安賽龍在受訪時說道，而賽後他也仍是十分有風度地在自己的社群媒體上，祝福林丹早日康復。

丹麥名將安賽龍。（資料照，法新社）

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