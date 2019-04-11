MLB》梅瑞菲德敲安破皇家紀錄 水手連14戰開轟史上最長

海尼根敲出致勝轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕水手今天靠著海尼格（Mitch Haniger）9局上的致勝轟，終場以6：5險勝皇家，更幫助球隊將連續開轟場次推進致14場，追平大聯盟紀錄史上最長紀錄。

水手今天推出日籍投手菊池雄星先發，繳出6局失3分的優質好投，退場時球隊以5：3領先，有機會拿下大聯盟生涯首勝，但是天不從人願，皇家7局下展開反攻，先是靠著高爾（Terrance Gore）的三壘安打追回1分，梅瑞菲德（Whit Merrifield）在2人出局後擺出短棒偷點，成功擊出內野安打，並送回追平分，菊池再一次與勝投擦身而過，而這支安打也讓梅瑞菲德的跨季連續安打場次來到31場，打破名人堂球星「皇家先生」布瑞特（George Brett）於1980年所締造的皇家隊史紀錄。

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海尼格未讓主場球迷開心太久，他在9局上敲出關鍵陽春彈打破僵局，幫助球隊以6：5贏球，也將連續開轟場次延續到14場，明天有望寫下歷史新頁，水手前14場中共有12場得分超過6分，這也成為1908年以來的頭一遭。

梅瑞菲德敲安破隊史連續敲安紀錄。（法新社）

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