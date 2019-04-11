足球》全國少年盃足球賽 凱旋國小首闖四強獲殿軍

凱旋國小足球隊訓練情況。（記者林敬倫攝）

［記者林敬倫／宜蘭報導］由中華民國足球協會舉行全國少年盃足球錦標賽，宜蘭縣凱旋國小於俱樂部組六年級賽事中，破隊史紀錄，首度闖入4強，最終雖以獲得殿軍收場，但好成績已破隊史紀錄；凱旋國小足球隊教練陳宇倫說，辛苦的訓練能獲得成果，他與孩子都很高興，將繼續與孩子一起努力，爭取更好成績。

全國少年盃足球錦標賽今年在花蓮舉行，分有學校組與俱樂部組兩種賽事，俱樂部組賽事於周日（7日）結束；凱旋國小足球隊創隊已邁入第17年，在縣內比賽，有冠亞軍實力，但全國賽除今年，從未闖入過4強。

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陳宇倫指出，學校與一般學校不同，為了讓孩子兼顧課業，練習時間比較破碎，平日除了周三與周日休息，其它時間都會訓練，這次能獲得佳績，是因為賽前一直讓孩子與其它隊伍友誼賽，讓孩子在全國賽時，保持比賽的感覺，爭取好表現。

陳宇倫表示，平常教孩子的除了球技，品格教育也是訓練重要的一環，他常跟孩子說「球品比球技重要」，他認為，品行不好球也踢不好。

由中華民國足球協會舉行全國少年盃足球錦標賽，宜蘭縣凱旋國小於俱樂部組六年級賽事中，破隊史紀錄，首度闖入4強，最終獲得殿軍。（記者林敬倫攝）



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