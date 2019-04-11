MLB》陳偉殷轉牛棚核爆 美媒：腐爛的水果該丟

陳偉殷。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣投手陳偉殷前一場後援2局狂掉10分，防禦率爆增到24.75。美國媒體《The Athletic》以「馬林魚是否要釋出陳偉殷」為題，認為馬林魚可能要做出決定。

馬林魚在美國時間10日星期二以0：14慘敗紅人，《The Athletic》指出，「馬林魚想從陳偉殷身上擠出一點果汁，但這顆水果已經腐爛了，是時候該丟掉他了？」該文也說，這可能會讓馬林魚做出球隊史上、以及近代棒球中最痛苦的財務決定。

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陳偉殷成為隊史上第一位以後援身分出賽，單場被敲4轟、失掉10分的選手。現年33歲的他，本季仍有2000萬美元的薪水，明年還有高達2200萬美元的年薪。但他過去3場出賽，共投4局，被敲10安、5次保送，狂失11分，防禦率高達24.75，表現不理想。

馬林魚近年也是有提前丟掉表現不佳的選手。馬林魚隨隊記者費南德茲（Andre Fernandez）也在推特上發文說，前馬林魚日籍投手田澤純一在去年5月時，投球表現欠佳，20局投球被敲28安，失掉21分20分自責，防禦率高達9，馬林魚當下直接指定轉讓（DFA），700萬美元的薪水直接認賠殺出。

陳偉殷。（資料照，美聯社）

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