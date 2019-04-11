日職Live》王柏融連兩打席滾地球出局 火腿0：0軟銀

王柏融。（資料照，特派記者陳志曲攝）

第四局

4局上，中田翔敲二壘方向平飛球遭到接殺。王柏融揮棒擠到，形成三壘方向滾地球出局。橫尾俊建敲二壘安打，渡邊諒獲得保送，火腿2出局攻占一、二壘，石川亮敲滾地球遭到刺殺，3出局。

王柏融第二打席逐球記錄：

137公里指叉球 未揮棒 壞球

147公里外角速球 揮棒 界外

146公里外角速球 未揮棒 壞球

148公里內角速球 揮棒 三壘方向滾地球出局

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第三局

3局上，1出局後，西川遙輝敲安，大田泰示敲三壘界外飛球遭到接殺，近藤健介敲一壘滾地球出局，3出局。

第一局

1局上，西川遙輝敲中外野飛球出局，大田泰示、近藤健介連續獲得保送，中田翔敲右外野飛球出局，二壘跑者上到三壘。王柏融敲二壘方向滾地球出局，3出局。

王柏融首打席逐球紀錄：

121公里曲球 未揮棒 壞球

120公里曲球 揮棒 界外

148公里內角速球 未揮棒 壞球

147公里外角速球 未揮棒 好球

內角滑球 揮棒 內野滾地球出局

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賽前

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在客場對上軟銀，「大王」王柏融擔任先發第五棒，守左外野。王柏融至今出賽11場，43打數有12支安打，7分打點，打擊率為0.279。

火腿則推出左投加藤貴之先發，他前兩次登板都是「假先發」，共投5局無失分，防禦率仍是「0」。

軟銀則派出武田翔太先發，他曾是2017年經典賽日本國家隊的國手，過去兩年他表現欠佳，上季出賽27場，繳出4勝9敗防禦率4.48的成績。本季至今先發1場，4月4日對歐力士投7.2局無失分，送出8次三振，拿到本季首勝。

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兩隊先發打線：

日本火腿

1.西川遙輝 中外野

2.大田泰示 右外野

3.近藤健介 指定打擊

4.中田翔 一壘手

5.王柏融 左外野

6.橫尾俊建 三壘手

7.渡邊諒 二壘手

8.石川亮 捕手

9.中島卓也 游擊手

先發：加藤貴之

軟銀

1.牧原大成 二壘手

2.今宮健太 游擊手

3.內川聖一 一壘手

4.戴斯潘（Alfredo Despaigne） 指定打擊

5.松田宣浩 三壘手

6.川島慶三 左外野

7.上林誠知 右外野

8.甲斐拓也 捕手

9.釜元豪 中外野

先發：武田翔太

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