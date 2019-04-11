MLB》「小木匠」簽下2年39億延長約 有望終身紅雀人

卡本特與紅雀達成2年3900萬美元延長合約。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀隊與「小木匠」卡本特（Matt Carpenter）簽下2年3900萬美元（約新台幣12億）的延長合約，這張合約也讓卡本特有很高的機率能夠成為終身紅雀人。

今天與道奇隊的比賽前，紅雀隊就宣佈了這項消息，而這張合約將取代掉他先前6年5200萬美元合約中附有的2020年選擇權，改為從2020年開始的2年3900萬美元合約，附帶2022年的選擇權。

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卡本特在記者會上說，他非常確定紅雀隊就是他想要待的地方，這是他的家，而他認為最重要的就是：「如果你是個像我一樣享受比賽的粉絲，沒有任何一個地方會比聖路易還要好，沒有比在聖路易的球迷面前打球還要棒的事情。」另外他也稱讚道球隊的老闆以及球隊的管理部門和總教練願意給他機會。卡本特認為，簽下這張合約對他來說是個不用動腦就能做的決定。

卡本特今天在記者會出席，表示與紅雀隊出席是個不需要動腦就能做出的決定。（圖片取自推特）

這也是紅雀隊最近的第四張延長合約，前三位分別是馬丁尼茲（Jose Martinez）、米可拉斯（Mile Mikolas）以及前蛇王高德史密特（Paul Goldschmidt）。

卡本特是在2009年選秀會第13輪第18順位被紅雀隊選中，他在2011年初登大聯盟，至今效力於紅雀隊第9年，出賽1031場比賽，敲出134發全壘打，打進488分打點，累積WAR28.6（Fangraphs版本），目前33歲又4個月的他，走完這張合約也將來到36歲，這有可能會是他生涯最後一張合約。

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