JHBL》秘密武器「籃球筆記」加持 永仁高中問鼎４連霸

ＪＨＢＬ國中籃球聯賽今召開決賽記者會。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕JHBL國中籃球聯賽8強決賽將在4/17至21日於台北體育館點燃戰火，今邀集8強隊伍一同出席記者會，分享近期備戰狀態。

女子組衛冕軍永仁高中國中部曾在98到101學年締造JHBL女子組賽史首次4連霸，今年將挑戰第2次4連霸，陣中後衛傅韻臻今年將挑戰連莊助攻后，面對連霸壓力，她說：「壓力多少會有，就放開來打。」

請繼續往下閱讀...

今年看到永仁高中的學姐們，以全勝之姿挺進冠軍戰，最後卻遭南山高中扳倒，無緣重返榮耀，傅韻臻表示，大家以此做警惕，面對每場比賽都要很謹慎。

傅韻臻分享球隊的秘密武器「籃球筆記」，她說：「大家都寫筆記交流，是一個抒發壓力的方式，也是溝通彼此的問題的好方法。」她表示，先前有隊友特別透過筆記來提醒她，在場上時要多講話，才能更順利的搭配，一些小缺點都能獲得改善。

男子組方面，衛冕軍金華國中本屆遭遇傷兵困擾，陣中主將黃以喆因為疲勞性骨折，預計決賽上場機會不高，教練吳正杰表示，還是會以孩子的健康及未來為優先考量，且金華打的是團隊籃球，相信其他球員也能適時發揮，盡力而為。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/