舉重》許淑淨、林子琦都用禁藥 金牌名帥蔡溫義確定遭解職

台灣舉重名帥蔡溫義（右）的許淑淨（左）爆發用藥遭禁賽，蔡溫義遭到解職。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣舉重名帥蔡溫義的愛徒林子琦、許淑淨接連爆發用藥遭禁賽，其是否適任國家隊教練職務備受質疑，昨國訓中心、體育署、舉重協會開會討論，蔡溫義從今年4月15日開始取消教練身份，得離開國訓中心。

許淑淨在2016年里約奧運帶傷上陣，風光替我奪女子53公斤級金牌，而蔡溫義利用戰術「智取」，被推崇為幕後最佳操盤手。

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不過，林子琦當時因禁藥檢測出現異常，處以「暫時性停賽處份」；日前，世界反禁藥組織（WADA）3月初來函，要求中華奧會公告使用禁藥的選手姓名與禁賽期限，許淑淨藥檢未過關遭禁賽的消息也曝光，為國內體壇投下一顆震撼彈。

事實上，按規定除公告選手及禁賽時間，還要將違規用藥成分公之於世，而林子琦、許淑淨體內所含物質皆相同，使許淑淨「誤食」安眠藥說法難以令外界信服，作為指導教練蔡溫義備受質疑。

蔡溫義昨親自出席會議，講到許淑淨之事有哽咽且帶有自責，最擔心許淑淨的狀況。而按照相關選訓規定，決議解除蔡溫義教練職務。

許淑淨。（資料照，記者林正堃攝）

林子琦。（資料照，記者林正堃攝）

蔡溫義。（資料照，記者林正堃攝）

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