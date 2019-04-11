MLB》「阿土伯」痛扁洋基新同學 隊史首度橫掃大蘋果！（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人隊「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）昨天剛打出生涯百轟，今天馬上用雙響砲幫助球隊以8：6擊敗洋基隊，完成系列賽橫掃，同時這也是太空人隊史上首次在系列賽橫掃洋基隊。

從水手隊被交易到洋基隊的新同學派克斯頓（James Paxton），今天再度無緣優質先發，僅投4局就被敲出8支安打，包含艾圖維的雙響砲失掉5分，吞下本季第二敗，本季派克斯頓為洋基隊先發3場比賽，主投15局被敲出3發全壘打，拿下1勝2敗，防禦率6.00的成績。

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洋基先發派克斯頓遭艾圖維單場兩度砲轟，只投4局就失掉5分吞下敗投。（法新社）

艾圖維在3場的系列賽合計敲出4發全壘打，《Statcast》研究顯示，這也是太空人隊隊史最多的紀錄，共有11名球員達成過，上次完成這件事的球員是2010年的柏克曼（Lance Berkman）。艾圖維說：「我和你一樣驚訝，我不習慣在兩三場比賽當中打出那麼多全壘打。但我會接受他，任何能夠幫助球隊的事情都很棒。」

艾圖維擊出雙響砲。（今日美國）

太空人在上個系列賽以3勝0敗橫掃運動家隊，主場開季的前兩個系列賽取得了6勝0敗的佳績，這是自2004年來太空人隊首次在主場拿下6勝0敗的成績，當年他們靠著季末的6連勝，以外卡身分打進國聯季後賽。

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