羽球》清晨盃點燃戰火 「老頑童」來挑戰連霸

世界清晨盃11日至14日於台北體育館開打。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕第48屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽11日至14日於台北體育館點登場，本屆賽事吸引20國、3500人報名參賽，全民羽球協會今天正式攜手與中華羽協簽約，持續將清晨盃推向國際，今年也正式列入BWF國際賽事行事曆。

清晨盃今天舉行賽事記者會，中華羽協與全民羽協正式簽約，羽協理事長張國祚表示，他們將全力協助清晨盃賽事國際化，積極邀請更多世界級選手來台參賽。全民羽協理事長吳宜倫表示，本屆清晨盃屢創紀錄，參賽選手年齡最年長為98歲、最年輕為6歲。

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其中97歲「老頑童」林友茂過去參加父子組（分齡組）連續35屆摘冠，也曾締造十連霸，開走賓士，今年身體仍相當硬朗，他透露，原本自己是打太極拳，但太靜了，打羽球的話，有觀眾、有掌聲，比較適合自己。

至於想打到幾歲，林友茂表示，希望上帝保佑，有生之年都想來參加清晨盃，他今年報名父子組與祖孫組，小兒子今年56歲、孫子則是大學三年級。

羽協理事長張國祚（左）與全民羽協理事長吳宜倫正式簽約合作，也順利讓世界清晨盃正式列入BWF行事曆。（記者卓佳萍攝）

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