中職》兄弟戰績長紅 鑼總：他們打的是團隊棒球

中信兄弟近期豪取6連勝，客場5戰全勝。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕昨天中信兄弟對富邦悍將之戰，10局上一出局滿壘情況下，原本輪到許基宏打擊，此時兄弟決定換上陳江和代打，結果陳江和觸擊短打強迫取分，投手倪福德接球後只能選擇傳一壘完成封殺，兄弟4：3擊敗悍將，陳江和點出勝利打點並獲選單場MVP。

今天賽前悍將總教練「鑼總」陳連宏表示，許基宏有長打能力，且之前兩打席擊球很強勁，既然對方換上陳江和代打，又是一出局情況下，百分之百是上來作戰、短打，陳江和這球點的位置也不錯。

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陳連宏指出，當時我們守備有作防備，但一、三壘手不能太趨前，萬一打者強攻怎麼辦?唯一能說的就是沒做「吊球」。

兄弟近期豪取6連勝，客場5戰全勝，目前戰績9勝3敗排名全聯盟榜首，陳連宏認為，今年兄弟本土先發投手成長很多，感覺他們是打團隊棒球。

本季兄弟本土先發投手包辦7場，戰績3勝0敗、防禦率2.03、被打擊率0.212、每局被上壘率0.90。

中信兄弟陳江和昨在十局上點出勝利打點，獲選單場MVP。（資料照，記者黃耀徵攝）

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