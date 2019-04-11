MLB》陳偉殷「極品速球」不見了！ 均速創生涯最差

陳偉殷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷開季轉擔任後援角色，表現不佳，出賽3場防禦率高達24.75。根據《Fangraphs》顯示，陳偉殷拿手的四縫線速球均速僅剩90.6英哩，這是他大聯盟生涯8年來最慢。

陳偉殷今年球季從牛棚出發，前一場對紅人投2局挨4轟狂掉10分，讓他的防禦率爆漲到。陳偉殷本季至今出賽3場，短短4局被敲10安，挨了4發全壘打，失掉11分，投出多達5次的保送，每局被上壘率高達（WHIP）3.75。

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據《Fangraphs》顯示，陳偉殷四縫線最快速度是在2014年，當時曾丟出最快的96.8英哩速球，該年的四縫線均速為92.6英哩，是生涯最佳。2014年球季陳偉殷繳出旅美單季最多的16勝，防禦率為3.54。

不過，自從陳偉殷轉戰馬林魚後，直球速度下降，2016年球季的四縫線速球均速僅91.5英哩，2017年受到傷勢困擾，直球均速降至90.9英哩。上季陳偉殷的四縫線速球均速為91.2英哩，但本季的四縫線均速僅90.6英哩，是生涯最差。

此外，陳偉殷去年最快球速還有95.1英哩，但今年最快球速至今僅92.5英哩，同樣也是生涯最糟。而且陳偉殷本季四縫線被打擊率高達0.467，壓制力明顯不如過往。

陳偉殷。（資料照，美聯社）

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