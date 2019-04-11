中職》羅力明天首先發 稱索沙「驚奇隊友」

富先發投手羅力將在明天進行本季的一軍初先發。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將王牌羅力春訓期間腹部緊繃，開季先在二軍調整，明天對桃猿他將登板先發，這也是本季羅力首次在一軍出賽，他說，「我已經百分之百好了，希望能為球隊做出貢獻。」

羅力前年和今年都因同樣傷勢開季缺陣，他表示，春訓同樣認真準備，他不想聯想是否因訓練方式不對，對他而言就是好好準備、調整。

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羅力曾奪2015、17年中職投手三冠王，堪稱近年來最強洋投，本季悍將網羅索沙，先發4場拿下2勝1敗、防禦率1.50、每局被上壘率0.73，幾乎宰制中職戰場，悍將手握兩張王牌。

對於「神隊友」索沙，羅力說，「除了驚奇這兩個字，我找不到更好的形容詞，索沙不只是在場上表現優異，私底下他也常鼓勵隊友，帶給大家歡樂。」

對於羅力明天重返戰線先發，悍將總教練陳連宏開玩笑說，「希望羅力每局用3球，然後投完9局。」羅力聽了笑稱，希望表現能照著總教練樂觀的期待。

富邦悍將先發投手索沙投球表現驚人。（資料照，記者黃耀徵攝）

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