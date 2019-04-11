中職》悍將「旅外三羅」近年表現低迷 投教怎麼看?

富邦悍將牛棚「三羅」羅嘉仁（中）、羅華韋（左）和羅國華（右）都有旅美資歷，三人都表現不佳。（記者陳志曲攝、資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將牛棚「三羅」羅嘉仁、羅華韋和羅國華都有旅美資歷、羅嘉仁甚至上過大聯盟，但2017年至今3人表現不佳，也讓悍將牛棚戰力捉襟見肘。

攤開數據來看，從2017年富邦進軍職棒至今，羅嘉仁出賽31場，24局投球出現16次四壞保送，防禦率7.88、被打擊率3成53；羅華韋出賽22場，15.2局投球送出12次四壞，防禦率15.51、被打擊率4成36。

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羅國華帳面成績稍優，不過防禦率5.54，39局出現24次四壞也不是太理想，整體而言，「旅外三羅」投球壓制力和控球都不佳。

悍將一軍投手教練余文彬表示，其實3人直球速度和球質都很好，只是控球要再加強，球數常落後給打者，不然就是取得兩好球後又投到滿球數，球的位置和進壘角度要再修正。

「我對他們有信心。」儘管帳面成績不佳，但余文彬仍對「旅外三羅」表示樂觀，他表示，有時候投手技術曾縵沒有太大問題，主要是心態，就看他們比賽在場上如何去發揮。

悍將三羅2017年至今投球成績 球員 出賽 局數 四壞 被打擊率 防禦率 羅嘉仁 31 24 16 0.353 7.88 羅華韋 22 15.2 12 0.436 15.51 羅國華 43 39 24 0.288 5.54

羅嘉仁。（記者陳志曲攝）

羅嘉仁。（記者陳志曲攝）

羅華韋。（記者陳志曲攝）

羅華韋。（記者陳志曲攝）

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