中職》悍將「旅外三羅」近年表現低迷 投教怎麼看?

富邦悍將牛棚「三羅」羅嘉仁（中）、羅華韋（左）和羅國華（右）都有旅美資歷，三人都表現不佳。（記者陳志曲攝、資料照，記者林正堃攝）
〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將牛棚「三羅」羅嘉仁、羅華韋和羅國華都有旅美資歷、羅嘉仁甚至上過大聯盟，但2017年至今3人表現不佳，也讓悍將牛棚戰力捉襟見肘。
攤開數據來看，從2017年富邦進軍職棒至今，羅嘉仁出賽31場，24局投球出現16次四壞保送，防禦率7.88、被打擊率3成53；羅華韋出賽22場，15.2局投球送出12次四壞，防禦率15.51、被打擊率4成36。
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羅國華帳面成績稍優，不過防禦率5.54，39局出現24次四壞也不是太理想，整體而言，「旅外三羅」投球壓制力和控球都不佳。
悍將一軍投手教練余文彬表示，其實3人直球速度和球質都很好，只是控球要再加強，球數常落後給打者，不然就是取得兩好球後又投到滿球數，球的位置和進壘角度要再修正。
「我對他們有信心。」儘管帳面成績不佳，但余文彬仍對「旅外三羅」表示樂觀，他表示，有時候投手技術曾縵沒有太大問題，主要是心態，就看他們比賽在場上如何去發揮。
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悍將三羅2017年至今投球成績
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球員
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出賽
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局數
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四壞
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被打擊率
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防禦率
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羅嘉仁
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31
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24
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16
|
0.353
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7.88
|
羅華韋
|
22
|
15.2
|
12
|
0.436
|
15.51
|
羅國華
|
43
|
39
|
24
|
0.288
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5.54
羅嘉仁。（記者陳志曲攝）
羅嘉仁。（記者陳志曲攝）
羅華韋。（記者陳志曲攝）
羅華韋。（記者陳志曲攝）
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