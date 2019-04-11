WSBL》台元老將坐鎮 直落二擊敗台電收下季軍

台元劉君儀拿下全隊最高的20分。（記者黃耀徵攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕WSBL季後賽今進行第2日賽程，台元在3戰2勝的季軍戰取得聽牌優勢，今面對台電陷入苦戰，決勝節最後關頭，台元老將劉君儀、陳萓峰挺身而出，幫助台元以58：53驚險勝出，收下季軍。

台電今開賽找不到準星，讓台元打出一波8：0攻勢，在首節還剩4分半鐘時，台電中鋒柳伊純放進兩分，適時止血，次節尾聲台電吳怡萱、林芷安接連得分，將分差控制在個位數。

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第3節倒數階段，台電展開反攻，一路追到僅剩1分落後，只是決勝節關鍵時刻6罰不進，錯失逆轉契機，最終仍無緣在此系列賽扳平。

台電在第12季拿下季軍後，近兩季連同例行賽與季後賽都未曾贏過，本季同樣以第4名作收。總結本季表現，台電教練林紀妏表示，球隊一直透過比賽慢慢修正、磨合，且輸球的差距也越來越小。

今天一度有機會開胡，卻仍與勝利擦身而過，林紀妏說：「台元的老將君儀、萓峰發揮出他們的經驗與價值，這也是我們比較缺乏的地方，但我很為球員感到驕傲的是，他們打出一場令現場觀眾感動的比賽。」台電林芷安進帳最高14分、賴欣妤11分次之。

台元替補上陣的劉君儀攻下全隊最高20分，蔡佩真15分、10籃板；今天驚險的拿下勝利，陳萓峰開玩笑地說：「沒打過季軍戰有點緊張，畢竟輸了就最後一名。」

台元蔡佩真進攻。（記者黃耀徵攝）

台元彭曉彤上籃。（記者黃耀徵攝）

台元林宛瑜進攻。（記者黃耀徵攝）

台元彭曉彤跳投。（記者黃耀徵攝）

台元蘇苡瑈（右）籃下進攻。（記者黃耀徵攝）

台元蔡佩真進攻。（記者黃耀徵攝）

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