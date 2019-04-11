歐冠》8強首回合吞敗不要緊 索帥對子弟兵有信心

曼聯主帥索爾斯克亞。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕曼聯今在歐冠8強首回合以1球之差不敵巴塞隆納，不過紅魔主帥索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）對子弟兵相當有信心，認為仍有機會在第二回合完成逆轉。

賽後記者會上，索帥表示：「曼聯還沒被淘汰，我們曾在客場擊敗巴黎聖日耳曼，儘管這次碰上奪冠的熱門球隊，但如果再次完成逆轉將會是一個更大的成就，我相信我們可以做到。」

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談到紅魔後衛蕭（Luke Shaw）的烏龍球，索帥也稱讚了巴薩的戰術與技巧，「那是一個漂亮的進球，梅西（Lionel Messi）和蘇亞雷斯（Luis Suárez）的跑動非常棒，從那次進攻你就可以知道梅西是一個世界級的球員，當然最後幸運之神也站在他們那邊。」

「不過球隊踢出了曼聯的風格，球迷都在支持我們，下一回合到諾坎普只需想著一件事，那就是進球，我們會到那裡完成工作，這將是一場困難的比賽。」

曼聯近況不理想，近5戰僅拿下1勝4敗的成績，雙方下一回合將在17號凌晨3點開踢，上個月28號才剛簽下正式主帥合約的索爾斯克亞能否再一次率領紅魔創造奇蹟，值得關注。

巴塞隆納球星梅西。（美聯社）

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