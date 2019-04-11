中職》兄弟義大利洋砲初登場因雨泡湯 賽後直呼難過

中信兄弟新洋將里迪先發三壘，未獲打擊與守備機會，他直呼難過。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天中信兄弟對富邦悍將之戰，比賽因雨延賽，日期之後聯盟會再公布。

值得一提的是，此役兄弟新洋砲里迪（Alessandro Liddi）擔任先發三壘手、打第5棒，但缺沒有任何打擊和守備機會，比賽就因雨順延，他直呼難過，也說每個國家職業聯賽或多或少都遇過因下雨比賽延期的情況。

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里迪2011至13年效力水手上過大聯盟，也曾與鈴木一朗並肩作戰，日前一朗宣布退休，里迪說，「雖然沒和他說過太多話，不過能和準名人堂傳奇球星一起站在場上比賽，感到既光榮又開心。」

去年里迪在皇家2A敲23轟、72分打點，打擊率2成47，393打數被三振126次，僅獲25次四壞保送。兄弟總教練伯納表示，希望借重里迪大聯盟經驗和長打能力，提升團隊打擊火力，如果打得好，打線會更完整。

中信兄弟新洋將里迪。（記者陳志曲攝）

中信兄弟新洋將里迪。（記者陳志曲攝）

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