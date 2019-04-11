日職》王柏融揮射牆二壘安 棒打曾飆159公里的超級新人（影音）

（影片來源：太平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「大王」王柏融今天面對軟銀之戰，單場敲出2支安打。值得注意的是，王柏融從軟銀超級新人甲斐野央手中，敲出打在右外野牆上的二壘安打，差點飛越全壘打牆，這是甲斐野央生涯首次被敲的長打。

王柏融在第6局面對軟銀投手武田翔太，敲出投手前強勁滾地球，形成內野安打；軟銀第8局換上甲斐野央後援，王柏融鎖定一顆偏高的速球，一棒掃到右外野直擊全壘打牆，差點飛出去，形成二壘安打。可惜後續沒有攻勢，讓火腿留下殘壘。火腿最後也以2：5輸球。

請繼續往下閱讀...

甲斐野央就讀東洋大學時期，曾在去年的東都大學野球春季聯盟中飆出159公里，而且他的快速指叉球也有140公里初。他的直球轉速高達2400轉，比去年大聯盟平均的2263轉還高。

2018年日職選秀會，甲斐野央被軟銀第一指名選中，他以年薪1500萬日圓、簽約金1億日圓加盟球隊。甲斐野央本季首場登板就威風八面，軟銀開幕戰對西武打到延長賽，甲斐野央上場後援2局飆6次三振，靠著隊友的再見安，拿下勝投。

甲斐野央今後援1局用了14球，被敲1安、送出1次三振，拿下第5個中繼點。至今出賽6場，甲斐野央防禦率仍是完美的「0」，共6局投球飆出12次三振，被打擊率僅1成，每局被上壘率（WHIP）僅0.83。

此外，甲斐野央至今共投了6局，只被敲2安打，其中1安是內野安打，而另1安則是今天王柏融所揮出的二壘安打，也是甲斐野央生涯首支被敲的長打。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/