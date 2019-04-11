羽球》扳倒中國金牌殺手復仇 戴資穎晉八

戴資穎晉級八強。（BadmintonPhoto提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎今天在超級500系列女單次輪面對世界排名第23的中國「金牌殺手」陳曉欣，以21：15、21：18，復仇成功，晉級八強，接下來將交手第七種子南韓女將成池鉉。

兩人曾在去年日本公開賽次輪交手，當時戴資穎遭對手直落二淘汰，這次小戴頂著微恙的身體，面對這位中國女將，首局一開始，小戴連下7分，首次技術暫停以11：6領先，後半段雖然一度僅剩1分差距，小戴仍順利以21：15拿下。

請繼續往下閱讀...

次局戴資穎依舊有好的開始，8：3開局，首次技術暫停11：7握有領先，後半段兩人陷入首局戲碼，小戴一度被追到2分差，不過比數到15：12時，突然遭到中斷，現場有球迷反應，第四場地電燈突然熄掉，隨後燈亮，雙方重新熱身，小戴把握優勢，率先逼出賽末點，不再夜長夢多，收下比賽勝利。

戴資穎晉級八強。（BadmintonPhoto提供）

戴資穎晉級八強。（BadmintonPhoto提供）

戴資穎八強將面對南韓成池鉉。（資料照，取自BWF官網）

世界球后戴資穎。（資料照，美聯社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/