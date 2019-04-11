日職》大王敲14安、生涯得分仍掛零 火腿後段串聯出問題

王柏融本季擊出14支安打，卻連一分都跑不回來。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕王柏融今天單場4支2還差點出現生涯首轟，賽季累積14支安打是全隊第二多，但王柏融至今卻尚未跑回生涯首分，回不了家的王柏融也連帶顯示出火腿隊後段打線的串聯出現了不小的問題。

數據顯示，王柏融是火腿陣中所有超過30個打席以上的球員，唯一沒有得分紀錄的球員。今天王柏融是八局首位打者，他也率先敲出二壘安打進佔得點圈，但他之後的選手連推進都做不到，串聯狀況非常不理想。

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最常排在大王後面棒次的橫尾俊建、渡邉諒以及淺間大基，三人本季的得點圈打擊率分別為0成91、0以及0，而陣中得點圈打擊率最高的三人，有兩人幾乎都被排在前段棒次，這也顯示出為何大王至今都無法跑不回日職生涯首分。

火腿隊本季的得點圈打擊率相當悲劇，目前最高的是西川遙輝的4成44，再來是中島卓也得4成、大田泰示的3成33，以及王柏融的2成94，其他有被納入計算的選手，得點圈打擊率都在2成5以下，甚至有7人的得點圈打擊率為0。

如果大王想要順利跑回生涯首分，除非總教練改變打序，否則只能靠他自己擊出全壘打。

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