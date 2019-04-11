華國三太子盃》狀況超級好！ 莊吉生一盤未失挺進八強

〔記者廖聿偉／台北報導〕華國三太子男網挑戰賽今進行第4日賽程，世界排名第134的莊吉生於男單16強賽，僅用了1小時3分鐘，就以兩個6：2擊敗澳洲達克沃斯，收下8強門票。

莊吉生此役狀態絕佳，全場一盤未失，首盤在第1、第5局破發，次盤則於1、3局破發，輕鬆收下兩人對戰的2連勝。

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賽後莊吉生表示，「今天無論發球和回擊的手感都非常好，也比前幾場更專注力。本場獲勝的關鍵在於接發球很成功，給予對手很大的壓力，尤其破解對方幾次高難度的攻擊，我就越打越順手。」

莊吉生明將一日兩戰，男單8強賽將出戰日本添田豪，晚間則搭檔王宇佐，對決謝政鵬/印尼朗卡特。莊吉生強調，連續出賽對體能的確會造成影響，但已經很習慣，沒有太大的問題。

華國三太子盃男網賽男單16強賽，莊吉生直落二擊敗澳洲籍達克沃斯，晉級8強。（記者廖振輝攝）

華國三太子盃男網賽男單16強賽，莊吉生直落二擊敗澳洲籍達克沃斯，晉級8強。（記者廖振輝攝）

莊吉生。（記者廖振輝攝）

莊吉生。（記者廖振輝攝）



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