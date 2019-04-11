華國三太子盃》小將駱建勛盛後衰 無緣晉級8強

華國三太子盃男網賽男單16強賽，我國小將駱建勛（見圖）1：2不敵印度籍拉瑪納森，無緣8強。（記者廖振輝攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕華國三太子男網挑戰賽男單16強賽，我國年輕小將駱建勛今先盛後衰，面對去年亞軍印度拉瑪納森，雖先搶下一盤，但仍被逆轉。最終6：4、3：6和2：6落敗，無緣晉級8強。

世界排名第411的駱建勛仍給自己的表現打了90分，「發球和抗壓性進步很多，可惜經驗仍不足，我無法像頂尖選手一樣，快速適應每個對手不同的打法，這是未來要精進的部分。」

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首盤駱建勛靠著強勢的發球，占得上風，並在第9局關鍵破發，率先搶下首盤。

但次盤拉瑪納森改變打法，頻頻上網截擊，打亂駱建勛節奏，雙方前7局皆力保發球局，可惜駱建勛第8局失守，遭破發，最終3：6盤數被扳平。

關鍵決勝局，拉瑪納森主導戰局，在第3、5局連續破發，最終6：2拿下，順利晉級8強。

華國三太子盃男網賽男單16強賽，我國小將駱建勛（見圖）1：2不敵印度籍拉瑪納森，無緣8強。（記者廖振輝攝）

駱建勛（見圖）1：2不敵印度籍拉瑪納森，無緣8強。（記者廖振輝攝）

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