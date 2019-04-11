WSBL》林育庭、陳薇安領軍 國泰直落二擊敗電信完成9連霸

國泰擊敗電信完成9連霸。（記者黃耀徵攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕WSBL女子超級籃球聯賽季後賽今進行第2日賽程，衛冕軍國泰率先取得聽牌，今面對電信，在林育庭和陳薇安合砍46分帶領下，以76：64擊敗電信，完成9連霸。

電信今年冠軍戰受到傷兵困擾，禁區大將劉嘉瑋、射手黃虹瑛都因傷缺陣，首戰落敗。今背水一戰，一開局受制於國泰的防守，電信今在上半場命中率不佳，2分球命中率僅19%，且三分球7投2中，半場打完以15分落後。

請繼續往下閱讀...

易籃後，電信換上替補陣容，包含新秀林玉書、黃郁婷打滿整節，且林玉書飆進2顆三分球，加上徐千惠單節攻下6分，電信在第3節打出21：8攻勢，追到僅剩2分落後。

被嚇出一身冷汗的衛冕軍，決勝節穩住陣腳，陳薇安獨拿14分，力阻電信反撲，雖然電信靠著潘姿吟、徐千惠兩人的三分打，一度縮小差距，但在籃板未能掌握的情況下，仍與勝利擦身而過。

國泰林育庭攻下全隊最高分23分、11籃板，陳薇安23分，電信徐千惠進帳全隊最高15分、16籃板，潘姿吟、黃湘婷、林玉書10分次之。

國泰林育庭籃下進攻。（記者黃耀徵攝）

國泰黃鈴娟中距離出手。（記者黃耀徵攝）

國泰韓雅恩上籃得分。（記者黃耀徵攝）

國泰陳薇安上籃得分。（記者黃耀徵攝）

國泰羅蘋中距離出手。（記者黃耀徵攝）

國泰黃柔甄運球過人。（記者黃耀徵攝）

國泰擊敗電信完成9連霸。（記者黃耀徵攝）

國泰擊敗電信完成9連霸。（記者黃耀徵攝）

WSBL國泰以76：64擊敗電信拿下冠軍。（記者黃耀徵攝）

WSBL國泰以76：64擊敗電信拿下冠軍。（記者黃耀徵攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/