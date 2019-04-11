羽球》「頭永遠比別人低」 戴資穎台灣驕傲不高傲（圖集）

戴資穎每次比賽結束，都會彎腰、謙虛地跟對手握手。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎球品、球技一樣好，每回比賽結束，不管是輸是贏，小戴總是有禮貌且謙虛地跟對手握手致意，彎腰時，頭也比對方還低，身為全台驕傲的球后，有氣度但不高傲。

戴資穎來到新加坡公開賽，撐過身體微恙，她靠著球迷加油聲，全場奔波，接連拍下張蓓雯、陳曉欣，下場後，眼尖網友發現，戴資穎總是彎著腰跟對手握手致意。

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其實這並非僅發生在新加坡公開賽，戴資穎從小參加國際賽就養成良好球品，就算是奪冠，小戴慶祝動作通常也會留在跟對手握手致意後，才向觀眾、球迷揮拍。

戴資穎（左）跟陳曉欣握手致意。（BadmintonPhoto提供）

戴資穎跟山口茜握手。（資料照，BadmintonPhoto提供）

戴資穎跟依瑟儂握手。（資料照，BadmintonPhoto提供）

戴資穎跟瑪琳握手。（資料照，BadmintonPhoto提供）

戴資穎跟鄧旋握手。（資料照，BadmintonPhoto提供）

戴資穎2012年印尼賽強碰丹麥傳奇女將鮑恩。（資料照，BadmintonPhoto提供）

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