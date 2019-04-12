NBA》灰熊人事大地震 總教練被解雇、正副總裁遭降職

灰熊總教練畢可史塔夫。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季無緣季後賽的孟斐斯灰熊發生人事大地震，球團今天宣佈解雇總教練畢可史塔夫（J.B. Bickerstaff），並將原本的籃球運營總裁華勒斯（Chris Wallace）與副總裁霍林格（John Hollinger）分別被降為球探與顧問。

灰熊老闆佩拉表示，「為了讓我們的團隊走上可持續成功的道路，有必要改變我們對籃球運營的態度，在新的領導下，我期待一個充滿活力的前台辦公室和孟菲斯灰熊籃球隊的新方法，同時保留了我們團隊的特色和價值觀。」

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灰熊球團將任命韋克斯勒（Jason Wexler）為新任營運總裁，負責監督和商業運營，而原先的球隊顧問兼助理總經理克萊曼（Zach Kleiman）會接任副營運總裁的位置來處理球隊的問題，近年來，他在灰熊籃球運營中起了相當大的作用，現在才有機會在組織中佔據突出的位置。

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