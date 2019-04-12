MLB》兩度奪小熊農場最佳投手 曾仁和遭到釋出

曾仁和。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕小熊日前為了增添牛棚人手，將曾仁和指定轉讓（DFA），移出40人名單之外，球團最後選擇將他釋出。

現年24歲的「土虱」曾仁和2013年以史上第4高的162.5萬美元的簽約金加盟小熊，2017年堪稱是他最亮眼的一季，在小聯盟2A和3A合計先發24場，奪下13勝4敗，飆出122次三振，防禦率2.54，自2014年後再度獲得小熊年度最佳小聯盟投手的肯定，也如願登上大聯盟，成為台灣史上第14人。

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曾仁和前兩年都有上過大聯盟，但是表現機會並不多，合計共出賽3場共投8局，被敲9安失8分，防禦率為9.00。

曾仁和去年多半在3A出賽，但是表現不盡理想，陷入低潮，出賽26場先發，僅有2勝15敗，防禦率高達6.27，另有44次保送，都寫下小聯盟生涯最糟。

曾仁和今年也獲得大聯盟春訓的機會，更在熱身賽開幕戰打頭陣，不過出賽3場，只留下4.2局失8分，防禦率15.43的成績，隨後就遭小熊下放小聯盟，開季從3A出發，未料還沒有在正式比賽中亮相就遭到釋出，告別5年的小熊生涯。

曾仁和遭釋出後將成為自由球員，可以與其他球隊簽約，仍有機會繼續留在大聯盟體系打拚。

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