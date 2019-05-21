勇士客場挑戰橫掃拓荒者 今日賽事預告與轉播

柯瑞。（資料照，今日美國）

自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日MLB有兩場的賽事轉播，洋基將派出哈普（J.A.Happ）對上金鶯的凱許納（Andrew Cashner），洋基目前僅領先光芒0.5場勝差，洋基能否延續氣勢穩坐美聯東區龍頭呢？第二場則是天使對上雙城的比賽，雙城將派出陣中拿下六勝的歐多里齊（Jake Odorizzi）對上柯爾（Taylor Cole），誰能幫助球隊拿下勝利呢？

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NBA西部冠軍賽第四戰火熱開打，勇士希望能在對方主場順利橫掃對手，進軍總冠軍賽，但伊古達拉（Andre Igoudala）的傷勢是否會影響到勇士的戰力呢？拓荒者的主將里拉德（Damian Lillard）能否克服傷痛帶領拓荒者扳回一勝呢？別忘了鎖定明天的轉播囉！

日職則有三場比賽，第一場是樂天對上火腿的比賽，王柏融復出後已經連續四場比賽有安打表現，他能否延續好的打擊手感呢？第二場則是橫濱對上巨人的比賽，我國好手陽岱鋼有機會上場表現，第三場比賽則是軟銀對上西武的比賽，別忘了鎖定比賽為我國好手加油囉！

中職則有一場賽事，由富邦最強洋投索沙對上統一獅的江辰晏，索沙能否延續好投幫助球隊擋下統一獅近期的連勝紀錄呢？或是江辰晏能順利封鎖富邦打線，幫助球隊持續連勝呢？記得打開電視收看這場比賽囉！

MLB

07:00 洋基@金鶯 民視、FOX體育、FOX體育3台

10:00 天使@雙城 FOX體育、FOX體育3台

NBA

09:00 勇士@拓荒者 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1

日職

17:00 樂天@日本火腿 FOX體育2台、FOX體育3台

17:00 DeNA@巨人 緯來體育、愛爾達體育1台

17:30 軟銀@西武 FOX體育

中職

18:35 富邦悍將@統一獅 ELEVENSPORTS2、愛爾達體育2台

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