登山》挺他們上K2 募資大爆發邁向400萬 夢想起飛

呂果果與張元植安全下撤（K2 Project粉絲團提供）

〔體育中心／綜合報導〕呂忠翰與張元植計畫今年夏天將挑戰世界第二高峰K2，以攀登世界第五高峰馬卡魯峰，作為8611公尺K2的試金石，同時K2 Project募資也在進行，在他們成攻登上馬卡魯峰後，募資在短短5天湧進超過70萬元，昨天累計已超越390萬元。

5月15日台灣3位登山家詹喬愉與張元植、呂忠翰，登上海拔8485公尺的馬卡魯峰，創下台灣首登紀錄，成功登上難度頗高的馬卡魯峰，張元植與呂忠翰的K2 Project募資也大爆發，從當天約317萬元，到昨晚深夜已經突破原本設定的目標388萬元，已有逾1270人或企業嚮應。

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張元植和呂忠翰已經平安下山，昨天張元植在K2 Project粉絲團分享攀登馬卡魯峰的心得「馬卡魯手記─【Makalu：一趟迂迂迴迴的試探 （一）】，談到當初為何選定馬卡魯峰，作為挑戰「大魔王」K2的暖身，前提是要留全力應付K2，在這個前提下設定3個條件：

「1. 作為熱身山峰，路線不要有雪崩之類太高的外在環境風險。

2. 要夠高，因為我們K2想無氧，但之前80xx-81xx的無氧經驗，對比於8611公尺的K2，儘管只差500，卻有截然不同的級數差異。

3. 最好台灣人沒爬過。

這一篩選下來，符合條件的還真的有，就是8485公尺的Makalu了。」

張元植在手記中感觸頗多，表示需要連載幾篇，最後他不忘感謝這次攀登馬卡魯峰背後「隱藏版」的贊助者。K2 Project 張元植X呂忠翰八千計畫

呂果果（K2 Project粉絲團提供）

張元植與呂果果營地的佈置，標注「2019台灣攀登隊馬卡魯峰」（K2 Project粉絲團提供）

詹喬愉（左）與張元植在馬卡魯峰頂留下珍貴的合照。（詹喬愉提供）

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