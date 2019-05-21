MLB》普萊斯傷癒復出優質好投 紅襪血洗藍鳥

塞揚強投普萊斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕波士頓紅襪今天作客多倫多藍鳥，進行雙方4連戰的首場比賽，紅襪靠著塞揚強投普萊斯（David Price）5局的優質好投，加上紅襪打線全場猛敲16安，終場以12：2血洗藍鳥。

查維斯轟2分砲。（法新社）

此役紅襪打線大爆發，整場比賽一共敲出16支安打，更狂敲4發全壘打，紅襪前3局就展現驚人氣勢，靠著6支安打包括查維斯（Michael Chavis）左外野2分砲攻下6分，6局布雷德利（Jackie Bradley Jr.）開轟多添2分，7局紅襪再敲3安以及皮爾斯（Steve Pearce）高飛犧牲打攻下2分，9橘紅襪攻勢再起柏格茲（Xander Bogaerts）、德弗斯（Rafael Devers）「背靠背」陽春砲轟垮藍鳥牛棚。

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德弗斯開轟。（今日美國）

反觀藍鳥打線則是靜悄悄，全場只擊出3支安打，2局麥金尼（Billy McKinney）靠著失誤上壘，壘上有人的情況下麥利（Luke Maile）轟出1發左外野方向全壘打攻下2分，3局開始到比賽結束，藍鳥只在7局靠著賈維斯（Freddy Galvis）保送上壘。

紅襪先發普萊斯先前因為手肘不適進入傷兵名單，今天傷癒復出主投五局僅被敲3安失掉2分，拿下本季第2勝，本季防禦率下降至3.29，吞下敗投的則是藍鳥老將傑克森（Edwin Jackson）主投5局被敲7安失掉6分，防禦率上升至6.30。

紅襪拿勝，隊員擊掌慶賀。（今日美國）

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