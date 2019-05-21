NBA》魔術強森閃電跳車 大爆湖人內鬥細節

魔術強森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人籃球事務部總裁魔術強森上月閃電離職，今他上節目大爆內幕，指出遭湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）背叛，另外主張把湖人前主帥華頓（Luke Walton）解雇，則是讓自己離職的最後一根稻草。

魔術強森談到，想解雇華頓是造成自己離職的主因：「我大概開了三次會，向老板珍妮（Jeanie Buss）講了華頓優缺點，不過整件事情一直沒辦法定下來，後來營運長哈里斯（Tim Harris）也加入會談，他希望華頓留著，因為他們彼此是好友。我知道華頓是個好人，但我原本只需要跟珍妮回報，而現在哈里斯也進來了，我想是時候離開了。」

請繼續往下閱讀...

魔術強森表示，他上任時珍妮曾保證過，他可以擁有球隊的人事決定權，然而珍妮身邊顯然有太多雜音。

另外魔術強森相當不滿，「湖人朝著正確方向發展，然而卻有人在後頭說我不夠努力，我都不進辦公室，這些話是佩林卡說的，後來傳到媒體上，大家都這麼說我。」

去年夏天魔術強森選擇不續約B.羅培茲（Brook Lopez）以及藍道（Julius Randle），2人今年賽季轉隊後都有不俗表現，此外今年還將潛力中鋒祖巴克（Ivica Zubac）送去快艇，這些操作都遭外界詬病。

魔術強森今天辯道：「雖然藍道打得很好，但他跟詹姆斯（LeBron James）的打球風格不合，至於祖巴克，他後來在今年季後賽對勇士都沒上場了，我們根本也沒有給快艇一個可以幫助他們奪冠的球員。至於B.羅培茲，我們可以續約他的，是我沒做好。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法