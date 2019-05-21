日職》王柏融再碰左投難題 本週有望對決宋家豪

北海道日本火腿鬥士王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天將在主場札幌巨蛋和樂天展開三連戰，火腿隊將派右投金子弌大先發，樂天則是推出30歲左投塩見貴洋。「大王」王柏融本季在札幌巨蛋打擊率僅0.212，對左投打擊率只有2成。

日本火腿本季相當不會打左投，對戰左投手戰績僅2勝6敗，平均1場只得1.88分。其中，主力打者對戰左投手的打擊率，西川遙輝0.286、渡邉諒0.273、中島卓也0.267、近藤健介0.256、大田泰示0.233、中田翔0.138。

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去年9月動腰部手術的塩見貴洋，今天是他本季首次一軍先發，上季先發11場戰績2勝3敗防禦率3.56。

王柏融目前出賽30場，113打數有32支安打，有1轟、17分打點，打擊率0.283，上壘率0.331，長打率0.363，整體攻擊指數為0.693，得點圈打擊率為0.308。其中，王柏融對右投打擊率為0.307，對左投只有2成、2分打點。

此外，值得注意的是，日本火腿16日面對樂天左投辛島航，當時包含王柏融、西川遙輝等左打都沒有先發。

日本火腿目前戰績20勝20敗2和，並列太平洋聯盟第三，與第二名的樂天僅0.5場勝差。兩隊今天起將進行三連戰，王柏融有望對決台灣投手宋家豪，

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