羽球》拚到腳抽筋！他打了3小時率隊逆轉 外媒肅然起敬

艾利斯拚到腳抽筋。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕蘇迪曼盃B組預賽，英格蘭昨以3：2擊敗強國丹麥，混雙、男雙兼項的29歲選手艾利斯（Marcus Ellis）成為最大功臣，他一個人打了175分鐘（2小時55分鐘）贏了2場，當確定贏球那刻甚至在場上抽筋，痛苦不已，外媒《Badminton Talk》發文表示：「肅然起敬！」

昨天兩國大戰5場，全都打滿3局，整整花了6小時47分鐘，這是蘇迪曼盃30年歷史上費時最久的小組賽事，其中英格蘭有3名球員兼項出賽，等於全程僅用5人應戰，打贏8個人的丹麥隊。

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艾利斯在第一場混雙鏖戰77分鐘贏球，下一場丹麥隊則靠著男單安賽龍扳回一城，第三場丹麥女單布里夏特（Mia Blichfeldt）再下一城，不過關鍵第四場艾利斯在男雙鏖戰98分鐘獲勝，追平比分，最後定生死女雙賽事英格蘭再花73分鐘拿下，最終3：2贏球。

目前B組戰況方面，印尼先勝英格蘭，英格蘭又贏丹麥，今天丹麥要迎戰實力強勁的印尼，必須贏下才能晉級。

275 MINUTES （2 hours 55 minutes） of badminton, 2 matches won by Marcus Ellis..



RESPECT!!!#SudirmanCup2019 pic.twitter.com/boZe4THBJd — Badminton Talk （@BadmintonTalk） 20 May 2019

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