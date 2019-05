NBA》球評指勇士贏球是他的噩夢？ 杜蘭特不開心

杜蘭特。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕衛冕軍勇士雖然少了杜蘭特(Kevin Durant),但西部冠軍戰前三戰都贏球。《FOX體育》球評布朗斯德(Chris Broussard)直言,勇士現階段的表現,對杜蘭特來說是「噩夢」;但杜蘭特則在社群媒體推特上回應,「這有點誇張」。

勇士少了杜蘭特後,不但在關鍵戰役擊敗火箭,西部冠軍戰面對拓荒者,勇士前三戰都獲勝。布朗斯德上節目時表示,勇士隊現階段的好表現,對杜蘭特來說是「噩夢」,「若勇士在沒有杜蘭特的情況下奪冠,他的那兩枚冠軍戒是否會受到外界質疑呢?」

但這文讓杜蘭特不開心,到布朗斯德的推特上回應,「這有點太誇張了,老兄,我最可怕的噩夢?你確定這是最糟糕的事情?」由於杜蘭特這個球季很少發文,因此他回應布朗斯德的推文,很快就獲得網友們關注。

一名網友就說,「冷靜點,我們都知道你很敏感。」而杜蘭特也回說,「你是對的,在我發火前讓我冷靜下來。」

I see a little exaggeration there buddy, my worst nightmare?? U sure that this is the worst that it can get???