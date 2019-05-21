NBA》球評指勇士贏球是他的噩夢？ 杜蘭特不開心

杜蘭特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍勇士雖然少了杜蘭特（Kevin Durant），但西部冠軍戰前三戰都贏球。《FOX體育》球評布朗斯德（Chris Broussard）直言，勇士現階段的表現，對杜蘭特來說是「噩夢」；但杜蘭特則在社群媒體推特上回應，「這有點誇張」。

勇士少了杜蘭特後，不但在關鍵戰役擊敗火箭，西部冠軍戰面對拓荒者，勇士前三戰都獲勝。布朗斯德上節目時表示，勇士隊現階段的好表現，對杜蘭特來說是「噩夢」，「若勇士在沒有杜蘭特的情況下奪冠，他的那兩枚冠軍戒是否會受到外界質疑呢？」

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但這文讓杜蘭特不開心，到布朗斯德的推特上回應，「這有點太誇張了，老兄，我最可怕的噩夢？你確定這是最糟糕的事情？」由於杜蘭特這個球季很少發文，因此他回應布朗斯德的推文，很快就獲得網友們關注。

一名網友就說，「冷靜點，我們都知道你很敏感。」而杜蘭特也回說，「你是對的，在我發火前讓我冷靜下來。」

I see a little exaggeration there buddy, my worst nightmare?? U sure that this is the worst that it can get??? — Kevin Durant （@KDTrey5） 2019年5月20日

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