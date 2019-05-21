MLB》終止連續19局未得分 大都會勝國民中止5連敗

大都會得分板凳高舉雙手。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會今天在主場迎戰華盛頓巫師，進行雙方4連戰的首場比賽，大都會打線在賽前連續19局沒有得分，今天打線則是相當幫忙，合計敲8安，外帶2發全壘打，以5：3擊敗國民，中止5連敗。

羅沙里歐開轟中止得分荒。（今日美國）

此役大都會在首局率先展開攻勢，中止連續19局無得分，兩位內野手羅沙里歐（Amed Rosario）與阿隆索（Pete Alonso）接連轟出陽春砲，3局大都會攻勢再起，羅沙里歐與拉莫斯（Wilson Ramos）接連獲得保送，壘上有人情況下佛雷澤（Todd Frazier）與高梅茲（Carlos Gomez）雙雙敲安再添2分。

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阿隆索手局開轟。（法新社）

4局國民展開反攻，首棒上場的倫登（Anthony Rendon）敲出中左外野方向陽春砲攻下1分，隨後高姆斯（Yan Gomes）再敲安打送回剛剛獲得保送的帕拉（Gerardo Parra）再追回1分，8局國民靠倫登與索托（Juan Soto）連敲兩安跑回1分。

倫登陽春砲。（法新社）

大都會高梅茲在8局獲得保送，隨後教練團在三壘有人情況下換上代打史密斯（Drew Smith），他不負眾望揮出安打送回1分，9局上大都會派出「終結者」狄亞茲（Edwin Diaz）登板關門，雖然遭遇小小亂流，最終還是順利解決危機，大都會最後就以5：3拿下勝利。

狄亞茲（右）成功關門。（今日美國）

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