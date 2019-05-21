MLB》桑契斯超前三分彈 洋基大逆轉金鶯（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在客場面對金鶯，前5局打完落後5分的洋基，後半段上演大逆轉，桑契斯（Gary Sanchez）轟出超前三分砲，終場洋基以10：7獲勝，仍暫居美國聯盟東區龍頭。

洋基先發左投哈普（J.A. Happ）僅投3.2局挨2轟失掉6分，接替的賽薩（Luis Cessa）投2.1局失1分。而洋基前半段只靠托瑞斯（Gleyber Torres）陽春彈進帳分數，前5局打完以1：6落後。

請繼續往下閱讀...

6局上洋基桑契斯安打、莫拉雷斯（Kendrys Morales）滾地球護送跑者，洋基單局追回2分。6局下金鶯則靠高飛犧牲打追1分。

洋基拉梅修（DJ LeMahieu）7局上敲適時安打再添分，希克斯（Aaron Hicks）敲飛球出局，但金鶯外野手小史密斯（Dwight Smith Jr.）發生傳球失誤，讓洋基三壘跑者梅賓（Cameron Maybin）跑回本壘得分，8局上托瑞斯（Gleyber Torres）再開轟，單場雙響砲，追至1分差。

金鶯第9局換上終結者吉文斯（Mychal Givens），賈納（Brett Gardner）、梅賓連續敲安，洋基1出局攻占二、三壘，希克斯敲高飛犧牲打追平，維特（Luke Voit）獲保送，桑契斯一棒揮出左外野三分砲，這是他本季第13轟，助洋基逆轉戰局。9局下洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）守住戰果，最後洋基以3分之差獲勝。

洋基投手布里頓（Zack Britton）後援1局無失分，獲得本季第2勝。查普曼則是獲得本季第12次救援成功；吉文斯則是吞下首敗。

另外，托瑞斯生涯專打金鶯，面對20場比賽就敲11轟、進帳21分打點。

洋基桑契斯轟出超前三分砲。（美聯社）

托瑞斯單場雙響砲。（美聯社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法