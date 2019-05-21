MLB》小熊前後任王牌對決！ 達比修有6局7K功虧一簣 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊在去年以6年1.26億美元價碼迎來日籍強投達比修有，放棄續留昔日奪冠功臣阿里耶塔（Jake Arrieta），後者則轉戰費城人，今天2人同場先發，都繳出6局優質先發，費城人靠著10局上瑞爾穆托（JT Realmuto）陽春砲致勝，5：4擊敗小熊。



達比修有。（USA TODAY Sports）

達比修有今主投6局飆出7K，被敲4支安打，失掉3分，與勝投失之交臂，賽後防禦率下降到5.06。

請繼續往下閱讀...

達比修前5局每一局都有投出三振，沒有失分，第6局先投出保送，後來又被盜壘成功，再對哈波（Bryce Harper）投保送，形成一二壘有人的危機，被瑞爾穆托敲出安打追平比數，再遭赫南德茲（Cesar Hernandez）的三壘安打狙擊，再丟2分。

同場較勁的費城人先發投手阿里耶塔，過往在小熊戰功彪炳，2015年下半季防禦率僅0.75，最終獲得塞揚獎，2018年則在世界大賽包辦2勝，幫球隊拿下暌違108年的冠軍獎盃。不過2018年他沒與小熊續約，以3年7500萬美元改投費城人。

今天是阿里耶塔首度重回老東家小熊隊主場先發，在3局上首次上場打擊時，獲得全場起立致敬歡呼，他也脫下打擊頭盔向小熊球迷致意。

阿里耶塔此役先發6局僅失1分，不過費城人牛棚放火，小熊在第8局攻下3分，一舉超前，不過費城人展現韌性，9局上再度追平，第10局靠著瑞爾穆托轟出陽春彈致勝。

瑞爾穆托在延長賽敲出致勝轟。（美聯社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法