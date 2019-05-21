NBA》柯瑞、D.格林同場大三元 勇士連5季闖總冠軍戰

柯瑞（左）與格林賽後慶祝。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士今在西部決賽第4戰，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）繳37分、12籃板及11助攻「大三元」成績，以及D.格林（Draymond Green）不只也完成三雙，並於延長賽砍進關鍵三分彈，最終衛冕軍以119：117氣走拓荒者，系列戰直落四橫掃對手，連5季躋身總冠軍戰，將對上東部公鹿、暴龍之間的勝隊，續朝3連霸之目標邁進。

柯瑞（左）與格林賽後相擁。（歐新社）

柯瑞首節展現MVP身手，單節4次出手全進，包括3顆三分球，該節斬獲12分，K湯則挹注10分，但拓荒者雷納德扮演驚奇球員，首節就進帳14分，前兩節拿到25分，與柯瑞平分秋色，幫助波特蘭軍以69：65領先。

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雷納德扮演驚奇。（法新社）

易籃後，拓荒者換里拉德（Damian Lillard）、麥考倫（CJ McCollum）發威，里拉德單節9分、麥考倫11分，率隊最多領先17分。不過，勇士畢竟是總冠軍大熱門於末節窮追猛打，柯瑞在4分34秒切入拿2分，兩軍便展開你來我往，柯瑞先於10.7秒發生走步違例，致勝三分彈成空，而里拉德切入也失手。勇士在延長賽掌握籃板優勢，且D.格林在39.6秒飆進重要三分球，取得4分領先，最終就險勝對手，朝3連霸之目標邁進。

里拉德帶傷上陣攻下28分。（法新社）

麥考倫拋投。（法新社）

柯瑞25次出手、命中11球，包括7顆三分球及9罰8進，轟下37分外帶12籃板及11助攻，D.格林繳出18分、11助攻及14籃板，麥金尼（Alfonzo McKinnie）挹注12分，K.湯普森（Klay Thompson）17分，魯尼（Kevon Looney）12分、14籃板，其中6個進攻籃板。

里拉德因肋骨受傷，整個系列戰都帶傷上陣，此仗攻下28分、12助攻及4籃板，麥考倫砍進5顆三分球、26分，雷納德收下季後賽新高5顆三分彈、30分，另一板凳中鋒柯林斯（Zach Collins）挹注10分，但因浪費雙位數的領先，延長賽又無力改變戰局，遭對手橫掃出局，提前放暑假。

柯瑞。（歐新社）

柯瑞。（歐新社）

D.格林。（今日美國）

K.湯普森。（法新社）

勇士闖進總冠軍戰。（美聯社）

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